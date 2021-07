Doc – Nelle tue mani streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata (replica)

Questa sera, giovedì 1 luglio 2021, su Rai 1 alle ore 21,25 torna “DOC – Nelle tue mani”, la fortunata fiction con Luca Argentero tratta dalla storia vera di Pierdante Piccioni (raccontata nel libro autobiografico “Meno dodici”). La fiction, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, è stata trasmessa da Rai 1 da metà marzo a fine aprile 2020 e da metà ottobre a metà novembre 2020 riscuotendo ottimi ascolti. Dove vedere le repliche di Doc – Nelle tue mani in diretta tv e streaming live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La seconda puntata della serie tv va in onda stasera – 1 luglio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre).

Doc – Nelle tue mani streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire i vari episodi in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay è possibile vedere tutte le puntate già trasmesse grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Doc – nelle tue mani, ma quante puntate andranno in onda? In tutto 10. Ecco la programmazione (potrebbe variare):