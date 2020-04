Doc – Nelle tue mani in tv e streaming: dove vedere la serie tv

DOC, NELLE TUE MANI STREAMING – Dal 26 marzo 2020 su Rai 1 va in onda Doc – Nelle tue mani, fiction con Luca Argentero nei panni di un medico che perde la memoria e deve imparare a lavorare con nuovi metodi e stando più vicino ai pazienti. Serie tv ispirata dalla storia realmente accaduta del Dottor Pierdante Piccioni, raccontata nei libri “Meno dodici” e “Pronto Soccorso”, e che oggi è primario al Pronto Soccorso di Codogno. Sì, li dove è iniziata l’emergenza Coronavirus in Italia. Piccioni, dopo un incidente, ha cancellato 12 anni della sua vita dalla memoria, dovendo di fatto ricominciare quasi tutto capo, dal lavoro alle relazioni. Ma dove va in onda la serie tv Doc – Nelle tue mani? Sarà possibile seguirla in streaming? E on demand?

Dove vedere la fiction in tv

La serie tv Doc – Nelle tue mani va in onda su Rai 1. Appuntamento dal 26 marzo 2020, in prima tv dalle 21.20. Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, anche alla versione HD al tasto 501. Gli abbonati alla pay-tv di Sky possono trovarlo al tasto 101 del decoder.

Doc – Nelle tue mani in streaming e on demand

La tv è occupata? Avete perso la puntata? Niente panico Doc – Nelle tue mani va in onda anche in diretta streaming tramite RaiPlay, la piattaforma streaming che mette a disposizione gratuitamente dell’utente tutti i contenuti della Rai. Basta avere un pc, smartphone e tablet, accedere e registrarvi alla piattaforma, anche tramite il vostro account Facebook. Altrimenti potete recuperare la fiction anche dopo la messa in onda in qualsiasi momento tramite la funzione on demand di RaiPlay. Insomma, perdersi Doc – Nelle tue mani sarà molto complicato…

