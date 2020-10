Doc – Nelle tue mani: tutti gli episodi della serie tv

Dal 15 ottobre 2020 su Rai 1 torna Doc – Nelle tue mani, la fortunata serie tv con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, il medico senza 12 anni di memoria. La fiction torna con i nuovi episodi dopo lo stop forzato causa emergenza Coronavirus. Ma quanti episodi sono previsti per Doc – Nelle tue mani? Quali sono? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Episodi

In tutto gli episodi di Doc – Nelle tue mani sono 16 divisi in otto puntate. Quattro sono già andate in onda (tra marzo e aprile), le altre quattro saranno trasmesse nelle prossime settimane. Di seguito tutti gli episodi della serie tv:

Primo episodio: “Amnesia”, 26 marzo

Secondo episodio: “Selfie”, 26 marzo

Terzo episodio: “Niente di personale”, 2 aprile

Quarto episodio: “Una cosa buona che fa male”, 2 aprile

Quinto episodio: “L’errore”, 9 aprile

Sesto episodio: “Come eravamo”, 9 aprile

Settimo episodio: “Like”, 16 aprile

Ottavo episodio: “Il giuramento di Ippocrate”, 16 aprile

Nono episodio: “In salute e malattia”, 15 ottobre

Decimo episodio: “Quello che siamo”, 15 ottobre

Undicesimo episodio: “Cause ed effetti”, 22 ottobre

Dodicesimo episodio: “L’imprevisto”, 22 ottobre

Tredicesimo episodio:

Quattordicesimo episodio:

Quindicesimo episodio:

Sedicesimo episodio:

Quante puntate

Ma quante puntate (episodi) sono previste per Doc – Nelle tue mani? La seconda parte della serie tv è composta da quattro puntate che, sommate alle prime quattro già trasmesse tra marzo e aprile, fa un totale di otto puntate da due episodi ciascuna. Di seguito la programmazione della Rai (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata (episodi 1 e 2): giovedì 26 marzo 2020

Seconda puntata (episodi 3 e 4): giovedì 2 aprile 2020

Terza puntata (episodi 5 e 6): giovedì 9 aprile 2020

Quarta puntata (episodi 7 e 8): giovedì 16 aprile 2020

Pausa causa emergenza Covid-19

Quinta puntata (episodi 9-10): giovedì 15 ottobre 2020

Sesta puntata (episodi 11-12): giovedì 22 ottobre 2020

Settima puntata (episodi 13-14): giovedì 29 ottobre 2020

Ottava puntata (episodi 15-16): giovedì 5 novembre 2020

