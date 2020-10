Doc – Nelle tue mani: cosa è successo nella sesta puntata del 22 ottobre

Cosa è successo nella sesta puntata di Doc – Nelle tue mani in onda giovedì 22 ottobre 2020 su Rai 1? Oggi, 29 ottobre, sarà trasmessa la settima puntata composta da 1 episodio. Ma andiamo a vedere cosa ci siamo persi o non ricordiamo (riassunto) nella sesta puntata di Doc – Nelle tue mani. Nel primo episodio della sesta puntata dal titolo “Cause ed effetti”, Andrea ha cercato di ricostruire quanto successo prima dello sparo che ha fatto tabula rasa dei suoi ricordi. Intanto Riccardo e Alba fanno fatica a ristabilire il loro rapporto. E le cose si sono complicate anche tra Elisa e Gabriel…

Cosa è successo nel secondo episodio della sesta puntata di Doc – Nelle tue mani andato in onda il 22 ottobre 2020 dal titolo “L’imprevisto”? A seguito di un incidente ferroviario il reparto di Medicina Interna si è trasformato in un Pronto Soccorso improvvisato. Una vera e propria emergenza e tutti i medici sono stati chiamati a dare il massimo per affrontarla nel migliore dei modi. Tra i feriti è arrivata anche una ragazza che ha riaperto un capitolo importante del passato di uno degli specializzandi.

