Doc – Nelle tue mani 2: quante puntate, durata e quando finisce la serie tv

Quante puntate sono previste per Doc – Nelle tue mani 2, la seconda stagione della serie tv con protagonista Luca Argentero su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda 16 episodi suddivisi in 8 puntate. La prima andrà in onda giovedì 13 gennaio 2022; l’ultima giovedì 17 marzo 2022. In mezzo una piccola pausa: giovedì 3 febbraio infatti la fiction non andrà in onda per lasciare spazio al Festival di Sanremo 2022. La chiusura è stata posticipata di 7 giorni rispetto al previsto a causa dello scoppio della guerra in Ucraina che ha fatto “saltare” la sesta puntata in programma il 24 febbraio. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: giovedì 13 gennaio 2022, ore 21,25

Seconda puntata: giovedì 20 gennaio 2022, ore 21,25

Terza puntata: giovedì 27 gennaio 2022, ore 21,25

Quarta puntata: giovedì 10 febbraio 2022, ore 21,25

Quinta puntata: giovedì 17 febbraio 2022, ore 21,25

Sesta puntata: giovedì 3 marzo 2022, ore 21,25 (inizialmente in programma per il 24 febbraio è stata posticipata di 7 giorni causa scoppio guerra in Ucraina)

Settima puntata: giovedì 10 marzo 2022, ore 21,25

Ottava puntata: giovedì 17 marzo 2022, ore 21,25

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Doc – Nelle tue mani 2? La messa in onda su Rai 1 dei singoli episodi è prevista dalle ore 21,25 alle ore 23,35. La durata complessiva (pubblicità incluse) sarà quindi di circa 2 ore e 10 minuti.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Doc – Nelle tue mani 2, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming (e in differita, ondemand) tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv tramite la connessione internet.