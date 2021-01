DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 26 gennaio, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 26 gennaio 2021, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio anche nella puntata di oggi, ovviamente, all’emergenza Coronavirus, senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 26 gennaio 2021, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera, 26 gennaio

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà, ovviamente, della delicata situazione politica che stiamo vivendo. Dopo le dimissioni al Quirinale del premier Giuseppe Conte, il presidente della Repubblica Mattarella avvierà un breve giro di consultazioni. Possibile la nascita di un nuovo gruppo parlamentare che sostenga l’attuale maggioranza, prendendo di fatto il posto di Italia Viva. Si va dunque verso un Conte ter? Quali gli scenari futuri? Ci potrà essere una riapertura del dialogo con Matteo Renzi? Spazio poi alla crisi sanitaria e ai numeri della pandemia Covid. Come procede la campagna di vaccinazione in Italia? Nei giorni scorsi ci sono stati notevoli ritardi a causa del numero minore di dosi inviato da Pfizer, ma da questa settimana si dovrebbe tornare alla normalità. Intanto nei prossimi giorni è atteso il via libera per il vaccino AstraZeneca, quello su cui il nostro Paese aveva puntato maggiormente.

Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi di Nando Pagnoncelli. Appuntamento dunque stasera, 26 gennaio, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Tra gli ospiti di stasera di Giovanni Floris:

In aggiornamento

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Potrebbero interessarti Daydreamer – Le ali del sogno streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 26 gennaio Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 26 gennaio 2021 Stasera tutto è possibile: anticipazioni e ospiti della seconda puntata