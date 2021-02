DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 23 febbraio, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 23 febbraio 2021, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio anche nella puntata di oggi, ovviamente, alle notizie sul Governo e all’emergenza Coronavirus, senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 23 febbraio 2021, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera, 23 febbraio

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà, ovviamente, della situazione politica. Il nuovo governo guidato da Mario Draghi ha ottenuto la fiducia delle Camere con un ampia maggioranza parlamentare. Tante le sfide alle quali il nuovo esecutivo dovrà far fronte, dalla campagna vaccinale ai soldi del Recovery plan. Sarà all’altezza delle aspettative? Una maggioranza così eterogenea sarà un bene o un male?

Spazio poi, secondo le anticipazioni di Dimartedì, ai temi legati al Covid. La campagna vaccinale deve fare i conti con i ritardi nella distribuzione delle dosi da parte della case farmaceutiche. E intanto le nuove varianti del virus fanno paura e si diffondono sempre più nel nostro Paese. Il Governo ha prolungato il divieto di spostamento fra Regioni fino al 27 marzo, e intanto il Ministero ha dato il via libera per l’utilizzo del vaccino AstraZeneca fino ai 65 anni. Ma la vera sfida è quella di produrre questi vaccini direttamente in Italia. Anche di questo si parlerà con ospiti, esperti, politici e giornalisti. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi di Nando Pagnoncelli. Appuntamento dunque stasera, 23 febbraio, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Tra gli ospiti di stasera di Giovanni Floris:

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

