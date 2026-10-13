DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 13 ottobre 2026, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 13 ottobre 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 13 ottobre 2026, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Al centro della puntata Giorgia Meloni, che torna a chiedere flessibilità sui conti pubblici all’Europa: è l’economia il tallone d’Achille della premier in vista delle prossime elezioni? E ancora: i rialzi di carburanti e bollette spaventano gli italiani, ma c’è da preoccuparsi anche della manovra economica in arrivo? Tasse, pensioni, tagli: chi rischia e chi potrebbe guadagnare con l’ultima legge di bilancio del governo Meloni. Spazio anche agli esteri e alle conseguenze sul quadro economico italiano ed europeo delle ultime, discusse mosse di Trump contro Zelensky e pro Putin. Attenzione anche alle ultime novità per il Campo Largo, investito dall’accelerazione politica imposta dall’approvazione della nuova legge elettorale. Appuntamento dunque stasera, 13 ottobre 2026, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

Walter Veltroni

Alessandro Di Battista

Matteo Renzi

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.