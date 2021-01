DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 12 gennaio, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 12 gennaio 2021, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio anche nella puntata di oggi, ovviamente, all’emergenza Coronavirus, senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 12 gennaio 2021, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera, 12 gennaio

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà, ovviamente, dell’emergenza Coronavirus. L’arrivo del vaccino Moderna da oggi è un altro buon segnale per l’Italia, alle prese però con una nuova impennata della curva dei contagi. Per questo il nuovo Dpcm, in vigore dal 16 gennaio, conterrà ulteriori misure restrittive, come il divieto di asporto per bar e ristoranti dalle 18 e il prolungamento del divieto di spostamenti tra regioni. Confermato anche il coprifuoco a partire dalle 22 e la suddivisione del Paese in fasce di colore. Ma questa sarà una serata decisiva per la tenuta del Governo Conte. Previsto per le 21.30 il Cdm che approverà il Recovery plan, riveduto e corretto secondo i desiderata di Italia viva e inviato ai partiti di maggioranza. Una volta dato il via libera al Recovery, che verrà trasmesso al Parlamento e alle parti sociali (va inviato entro metà febbraio a Bruxelles), Matteo Renzi potrebbe ritirare le ministre di Italia viva, Elena Bonetti e Teresa Bellanova, che continua a dichiarare di essere pronta a dimettersi. A quel punto si aprirebbe ufficialmente la crisi.

Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi di Nando Pagnoncelli. Appuntamento dunque stasera, 12 gennaio, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Tra gli ospiti di stasera di Giovanni Floris:

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

