Digitare il codice segreto: il cast (attori) della fiction su Rai 1

Qual è il cast (attori) di Digitare il codice segreto, film per la tv o fiction del ciclo Purché finisca Bene in onda stasera – 12 ottobre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1? Il protagonista è Neri Marcorè che interpreta Alberico Ferretti, uno psicologo bugiardo e tirchio diventato famoso per aver scritto un bestseller su come vincere l’avarizia. Di seguito l’elenco degli attori principali della fiction:

Neri Marcorè: Alberico Ferretti

Valeria Bilello: Beatrice

Gabriele Cirilli

Paola Minaccioni

Pia Lanciotti

Bernardo Casertano

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto il cast di Digitare il codice segreto, ma dove vedere in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 12 ottobre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.