Di padre in figlia: il cast della serie su Rai 1. Attori e personaggi

Di padre in figlia è la serie in onda dal 25 agosto 2024 in replica in prima serata su Rai 1. Si tratta in tutto di quattro puntate. La fiction è già stata tramessa nel 2017. Ma qual è il cast di Di padre in figlia, con gli attori e i relativi personaggi interpretati? La miniserie narra una storia di emancipazione femminile nella famiglia veneta Franza, proprietaria di una distilleria a Bassano del Grappa, tra gli anni ’50 e ’80. La gestione passerà dalle mani di Giovanni, fondatore nonché patriarca della famiglia, nelle mani dei quattro figli: Antonio, Maria Teresa, Elena e Sofia.

Ci sono grandi nomi che hanno reso questa fiction molto amata: Alessio Boni veste i panni di Giovanni Franza, capostipite ruvido e intransigente; Cristiana Capotondi recita nel ruolo della figlia primogenita Maria Teresa, ragazza intelligente e determinata. Poi anche Alessandro Roja, Domenico Diele, Matilde Gioli, con la partecipazione di Francesca Cavallin e di Stefania Rocca, nelle vesti di madre premurosa e moglie succube di un marito dispotico. La regia è di Riccardo Milani. Vediamo tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Alessio Boni: Giovanni Franza

Cristiana Capotondi: Maria Teresa Franza

Alessandro Roja: Riccardo Sartori

Domenico Diele: Filippo Biasolin

Matilde Gioli: Elena Franza

Denis Fasolo: Enrico Sartori

Corrado Fortuna: Giuseppe Nunzio

Carmo Dalla Vecchia: Jorge

Roberto De Francesco: sindaco Felice Biasolin

Roberto Gudese: Antonio Franza

Demetra Bellina: Sofia Franza

Roberto Nobile: parroco Don Giulio

Eleonora Panizzo: Laura

Simonetta Solder: Lucia Sartori

Alessia Baciga: Maria Teresa a 8 anni

Eleonora Errandi: Elena a 6 anni

Vittoria De Paoli: Sofia a 10 anni

Jacopo Missana: Antonio a 10 anni

Nicola Sartori: Riccardo a 8 anni

Michele Corrà: Giovanna a 6 anni

Stefania Rocca: Franca Franza

Francesca Cavallin: Giuseppina “Pina” Zanchetti

Ernesto D’Argenio: fotografo Fabrizio

Clizia Fornasier: segretaria Diana

Elisabetta De Palo: levatrice Emilia

Roberto Astuni: professore di maturità

Victor Cavalcante: Jorge da giovane

Giulia Poleggi: Franca da giovane

Antonio Fiorese: amico di Filippo

Giovanni Morassutti: barista

Streaming e tv

Dove vedere Di padre in figlia in tv e streaming? Su Rai 1 appuntamento in quattro puntate dal 25 agosto 2024 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.