Detective a passo di danza: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Detective a passo di danza è il film in onda su Rai 2 questa sera, mercoledì 26 giugno 2024, alle ore 21.20. Si tratta di una pellicola del 2023 diretta da Stefan Scaini. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Un agente sotto copertura, il detective Bailey, è incaricato di indagare sull’omicidio di un importante CEO avvenuto durante una competizione di ballo per dirigenti senior a Malta. Mentre si mescola tra i partecipanti, dovrà risolvere il caso e scoprire la verità dietro l’assassinio. Con abilità investigativa e passi di danza, il detective affronta intrighi e sospetti in un mondo di apparenze e segreti.

Detective a passo di danza: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Lacey Chabert, Will Kemp, Bettina Paris, Natasa Babic, Diego Wallraff, Peter Galea.

Streaming e tv

Dove vedere Detective a passo di danza in tv e streaming? Appuntamento su Rai 2 questa sera, 26 giugno 2024, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.