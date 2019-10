Denise Capezza, chi è l’attrice di Gomorra che interpreta Natalia in Baby 2

Venerdì 18 ottobre su Netflix arriva Baby 2, seconda stagione della serie di successo prodotta dalla piattaforma online di intrattenimento per la regia di Andrea De Sica. La fiction vede come protagoniste Bendetta Porcaroli e Alice Pagani nel ruolo di Chiara e Ludovica, due adolescenti della “Roma bene” che finiscono in un giro di baby-prostituzione. La serie prende spunto dai fatti di cronaca del 2014 delle “baby squillo” del quartiere Parioli ma, come spiegato dallo stesso regista, ha avuto successo perché è diventato un prodotto che descrive i problemi degli adolescenti di oggi e il loro mondo spesso “scellerato”.

Nel cast di questa seconda stagione, che racconterà le nuove vicende delle due amiche sempre più inseparabili nelle loro “malefatte”, c’è anche una new entry: si tratta di Denise Capezza, attrice che abbiamo visto interpretare il ruolo di Marinella in Gomorra, la serie ispirata all’omonimo best seller di Roberto Saviano, che in Baby 2 veste i panni di Natalia, personaggio misterioso e sopra le righe.

Ma chi è Denise Capezza? Vediamo di conoscerla meglio.

Denise Capezza, chi è l’attrice di Natalia in Baby 2

Ormai quasi 30enne – è nata nel novembre 1989 a Roma – bellissima e con due grandi occhi verdi, per Denise Capezza la recitazione è stato un piano B, anche se riuscitissimo. La giovane ha deciso di diventare un’attrice dopo che un’incidente le ha impedito di continuare a ballare, visto che la danza classica e quella moderna sono state la sua passione fino ai 20 anni. Denise ha dunque iniziato a frequentare il Teatro Elicantropo di Napoli e poi la scuola aperta da Beatrice Bracco a Roma, terminata la quale sono iniziate le prime parti in alcune produzioni teatrali.

La sua carriera è poi proseguita con una campagna pubblicitaria della Qatar Foundation, la partecipazione a un episodio dell’ottava stagione di Don Matteo e con l’ottenimento di una parte nel cast principale della serie televisiva turca Uçurum, trasmessa nel 2012. Ed è proprio in Turchia che è poi proseguito il suo successo, visto che la Capezza è in seguito diventata la protagonista di altri progetti sul piccolo e grande schermo, come la miniserie Düşler ve Umutlar e i film Hep Yek e Darbe.

Dal 2016, poi, Denise è entrata a far parte del cast di Gomorra, interpretando Marinella, la moglie del figlio della perfida Scianel. Nel 2017 ha poi avuto una piccola parte senza battute nel cortometraggio pubblicitario di Paolo Sorrentino “Killer in Red” per Campari, mentre nel 2018 ha vestito i panni di Chiara, protagonista di uno dei tre episodi del film commedia “San Valentino Stories” con sceneggiatura di Alessandro Siani. E ora la vediamo in Baby 2, dove – come anticipato – è Natalia, una ragazza misteriosa e spregiudicata tanto quanto le due protagoniste della serie tv Netflix.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Denise Capezza ha un fidanzato che ha conosciuto proprio sul set di Gomorra: si tratta di Michele Rosiello, attore che in Gomorra recitava la parte del suo autista, cioè di Marinella, con il quale lei aveva peraltro una relazione segreta.