Denis Dosio, chi è il concorrente del Grande Fratello Vip 2020

Denis Dosio è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, il reality show più seguito di Canale 5 condotto ancora una volta da Alfonso Signorini. Si tratta di un influencer molto seguito sui social e che ha già fatto altre apparizioni in tv. Ma chi è Denis Dosio, concorrente del Grande Fratello Vip? Scopriamolo insieme.

Chi è Denis Dosio del Grande Fratello Vip 2020

Con 790mila follower su Instagram, Denis Dosio è sicuramente uno dei concorrenti più conosciuti del Grande Fratello Vip, almeno da parte dei giovanissimi. Classe 2001, è nato a Forlì ed è di origini italo-brasiliane. Il grande successo per lui arriva nel 2017, quando apre il suo canale Youtube, su cui parla di sé e della sua vita.

Ha fatto negli ultimi anni diverse ospitate televisive, soprattutto nei salotti di Barbara d’Urso, ottenendo grande visibilità, soprattutto tra le ragazze. Il suo account Tik Tok è seguito da 1,5 milioni di persone. Attualmente vive con la sua famiglia. Attualmente, per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che è single. Lo scorso gennaio inoltre Denis Dosio ha debuttato come cantante, incidendo il suo primo singolo, seguito a luglio dal secondo. Il suo sogno nel cassetto è quello di fare l’attore.

Ovviamente è molto attivo sui social. Provocare le sue follower è uno degli scopi principali del giovane influencer che non perde occasione per mostrare i suoi muscoli frutto di tante ore in palestra. Le chiama “viziatine o viziosette”, le numerosissime ragazze che letteralmente impazziscono per lui sui social. A ogni foto spesso in pose anche osé parte la valanga di commenti femminili. Saprà conquistare anche il pubblico del Grande Fratello Vip?

