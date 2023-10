Delitti in famiglia – Il caso Melania Rea: il documentario su Rai 2

Delitti in Famiglia – Il caso Melania Rea è il documentario in onda su Rai 2 questa sera, 26 ottobre 2023, alle ore 21.20. Un ciclo di documentari che racconta tre famosi ed emblematici omicidi avvenuti nei luoghi che riteniamo più sicuri, per mano delle persone nelle quali riponiamo maggior fiducia. Ad accompagnare gli spettatori in questo viaggio sarà il giornalista Stefano Nazzi, tra i più celebri e autorevoli autori di podcast di cronaca nera. Al centro della prima puntata ci sarà il caso di Melania Rea. Nelle settimane successive verranno raccontati invece l’infanticidio di Lorys Stival e il delitto Carretta. Ecco le anticipazioni di questa sera.

Anticipazioni

Il caso di Melania Rea è uno dei più noti degli ultimi anni. Sposata e madre della piccola Vittoria, Melania scompare il 18 aprile del 2011 sul Colle San Marco ad Ascoli Piceno, mentre è con la famiglia. Viene ritrovata senza vita due giorni dopo, in un bosco, trafitta da oltre 35 coltellate. Per la sua morte è stato condannato il marito, Salvatore Parolisi, ex caporalmaggiore dell’Esercito, inizialmente a 30 anni, poi ridotti a venti. Attraverso interviste esclusive agli investigatori, ai familiari di Melania, a testimoni ed esperti, grazie anche a materiale audio e video originale proveniente dal fascicolo delle indagini e repertorio inedito, Stefano Nazzi ricostruisce ogni fase dell’inchiesta. Uno spaccato della recente storia criminale italiana, che dietro l’orrore svela intricati intrecci sentimentali ed emozioni terribili.

Streaming e tv

Dove vedere Delitti in famiglia? Appuntamento su Rai 2 alle ore 21.20 in prima visione questa sera, 26 ottobre 2023. Anche in streaming su Rai Play.