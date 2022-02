Darkest Minds: trama, cast e streaming del film

Stasera, 3 febbraio 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Darkest Minds, film del 2018 diretto da Jennifer Yuh Nelson. La pellicola, ambientata in un futuro distopico, è adattamento cinematografico del romanzo omonimo del 2012 scritto da Alexandra Bracken. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In un futuro distopico, un’epidemia ha ucciso più del 98% dei bambini ed adolescenti degli Stati Uniti. I pochi sopravvissuti cominciano a sviluppare dei superpoteri e vengono così marchiati come pericolosi dal governo, che inizia a costruire dei “campi di riabilitazione” dove cerca di farli tornare alla normalità attraverso vari esperimenti, dividendoli in classi basate sulle loro abilità, che possono essere Rossi se dotati di pirocinesi, Arancioni se controllano la mente umana, Gialli se dotati di elettrocinesi, Blu se sono dotati di telecinesi o Verdi se sono dotati di un’intelligenza eccezionale. Ruby Daly, la protagonista, è l’unica bambina sopravvissuta del suo quartiere alla cosiddetta NIAA (Neurodegenerazione Idiopatica Adolescenziale Acuta). I suoi genitori temono per la sua vita e nel tentativo di rassicurarli per errore cancella nel sonno tutti i loro ricordi riguardanti lei. Al risveglio al mattino la madre non la riconosce e spaventata la chiude in garage, chiamando le FSP (Forze Speciali Psi, la forza governativa incaricata di gestire la situazione) per portarla a Thurmond, un campo di riabilitazione in Virginia Occidentale. Qui Ruby si rivela un’Arancione, la classe più pericolosa in grado di controllare le menti e i ricordi altrui, ma utilizzando i suoi poteri riesce a salvarsi convincendo il medico del campo di essere una Verde, dotata di intelligenza prodigiosa.

Darkest Minds: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Darkest Minds, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Amandla Stenberg: Ruby Daly

Harris Dickinson: Liam Stewart

Skylan Brooks: Charles ‘Ciccio’ Meriwether

Miya Cech: Suzume ‘Zu’

Patrick Gibson: Clancy Gray

Wade Williams: il capitano

Mandy Moore: dott.ssa Cate Connor

Gwendoline Christie: Lady Jane

Golden Brooks: Molly Daly

Wallace Langham: dott. Viceroy

Mark O’Brien: Rob Meadows

Bradley Whitford: presidente Gray

McCarrie McCausland: Mike

Streaming e tv

Dove vedere Darkest Minds in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 3 febbraio 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.