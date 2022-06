D’Annunzio, l’uomo che inventò se stesso: anticipazioni e streaming del documentario su Rai 3

Questa sera, giovedì 23 giugno 2022, va in onda su Rai 3 D’Annunzio, l’uomo che inventò se stesso. Si tratta di una serata speciale che Rai dedica al documentario di un grande scrittore della letteratura italiana. Gabriele D’Annunzio è stato un poeta ed una figura fondamentale dello scorso secolo e questo documentario è prodotto da Ince Media e Filippo Cellini. Di seguito scopriamo quali sono le anticipazioni per la serata di giovedì 23 giugno.

Anticipazioni

Il sogno di D’Annunzio era influenzare la sua epoca e ci è riuscito, com’è ben evidente da questa citazione: “Gli italiani hanno fatto l’Italia unita ma ora bisogna farla grande”. Il poeta ha dato il suo contributo alla letteratura di inizio Novecento, spingendo le persone verso una modernità inedita con una forza narrativa importante. Il documentario D’Annunzio, l’uomo che inventò se stesso proposto su Rai 3 ripercorre tratti di vita che riguardano sì le sue opere più importanti, ma anche spezzoni privati e imprese che hanno un legame con l’attualità. Dalla sua, il poeta aveva il potere di smuovere le masse con l’uso della parola. Inoltre amava moltissimo il lusso ed era innamorato dell’amore. Ha avuto varie storie sentimentali con Isadora Duncan, Luisa Casati, la moglie Maria Hardouin di Gallese e l’amante Luisa Baccara. All’epoca fu additato da un circolo ristretto come “scandaloso” per il modo in cui viveva l’amore, tormento e delizia al tempo stesso.

D’Annunzio, l’uomo che inventò se stesso streaming e TV

Dove vedere D’Annunzio, l’uomo che inventò se stesso in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il documentario va in onda giovedì 23 giugno 2022 in prima serata, dalle ore 21:20, su Rai 3. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi in chiaro sul tasto 3 del telecomando oppure al tasto 503 per l’HD. Chi invece vuole seguire il film commedia in live streaming può accedere a RaiPlay, la piattaforma gratuita previa registrazione che consente di seguire in diretta tutto ciò che passa per TV.