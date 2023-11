Chi è la fidanzata di Damiano Gavino, l’attore di Un professore

Damiano Gavino è uno degli attori più in voga del momento, amato dai giovanissimi. Settimana prossima tornerà su Rai 1 con la seconda stagione la fiction Un professore, che lo vede tra i protagonisti insieme a Nicolas Maupas e Alessandro Gassmann. Ma chi è la fidanzata di Damiano Gavino? Non ci sono conferme ufficiali, ma proprio negli ultimi giorni molti fan non hanno potuto fare a meno di notare una foto postata dall’attore, protagonista anche del nuovo film di Ozpetek Nuovo olimpo.

Romano, una faccia da bravo ragazzo, Damiano Gavino nei giorni scorsi è apparso in una foto con una ragazza di nome Virginia. Solo un’amica o una nuova fiamma? “Sta vivendo il sogno di tutte noi”, è uno dei tanti commenti che si leggono sotto il post. Non è la prima volta che i due appaiono insieme, visto che sono apparsi anche in diversi momenti e viaggi durante l’estate.

Non si tratta di una ragazza che fa l’attrice o che fa parte del mondo dello spettacolo. Sembrerebbe dunque che Damiano Gavino non sia più single. In una recente intervista, l’attore di Un professore 2 aveva dichiarato: Se sono più corteggiato da maschi o da femmine? Se la giocano!”.

L’attore ha poi parlato della storia d’amore che ha avuto quando era adolescente. “È durata due anni, che a quell’età sono tantissimi. È stato molto formativo dal punto di vista relazionale: ho capito tante cose. Sono dell’idea che sia cruciale per la crescita personale. […] Se sono geloso? È un sentimento che provavo da adolescente, specie nelle prime relazioni. Adesso mi sono reso conto che spesso le rovina: è una cosa sulla quale sono riuscito a lavorare più da solo che da fidanzato. Ora posso dire che va molto meglio”.

In una recente intervista a Fanpage Damiano Gavino aveva dichiarato di essere single: “Non sono fidanzato. Da un po’ di tempo sono giunto a questa conclusione: sono stato innamorato forse troppo presto e troppo a lungo per l’età che avevo, quindi adesso quello che il mio cuore e la mia testa mi dicono di fare è di evitare l’amore. Quando vedo che le cose si fanno un po’ troppo serie, non dico che scappo, ma quasi. Ho vissuto una storia lunga, intensa e con sentimenti veri, che comunque mi ha aiutato perché io sono dell’opinione che più si vive, più si può portare la verità in scena”.