Damiano Er Faina e Sharon Macri: chi è la coppia di Temptation Island Vip 2019

Tra le coppie che più hanno fatto discutere quando è stato presentato il cast di Temptation Island Vip 2019 c’è sicuramente quella formata da Damiano, detto Er Faina, e la sua compagna Sharon Macri. In particolare sui social molti hanno criticato la presenza del noto odiatore, che ha fatto la sua fortuna sul web proprio criticando questo tipo di trasmissioni. Ma chi sono Damiano Er Faina e Sharon Macri? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tutto quello che c’è da sapere su Temptation Island Vip 2019

Damiano Er Faina e Sharon Temptation Island Vip: chi sono i concorrenti del reality di Canale 5

Damiano, detto Er Faina, è uno degli odiatori del web più conosciuti. Damiano Coccia ha 31 anni ed è una vera star del web, Sharon Macri invece ha 24 anni ed è una studentessa. I due sono fidanzati da appena sei mesi, eppure sembrano molto legati e appassionati.

Soprattutto Damiano è convinto che lei possa essere la donna della sua vita ed è pronto a fare grandi passi in avanti. Sharon e Damiano partecipano a Temptation Island Vip 2019 per dimostrare a tutti la tenuta del loro amore, che neppure tentatori e tentatrici del reality condotto da Alessia Marcuzzi potranno scalfire.

Le coppie in gara di Temptation Island Vip 2019

Damiano e Sharon Temptation Island Vip: chi è Er Faina

Damiano Coccia è un classe 1988 originario di Ponte di Nona, quartiere popolare di Roma. Prima di diventare un influencer, ha svolto lavori umili come quello di netturbino. Dal 2015 ha iniziato a pubblicare video su Facebook e i suoi profili social in cui critica un po’ tutti, dai personaggi della politica a quelli della tv.

Il resort Is Morus Relais di Temptation Island Vip 2019

Molti lo definiscono un hater, e tra i bersagli più ricorrenti de Er Faina ci sono proprio i concorrenti di Temptation Island. Ma perché questo soprannome? “Il sacerdote della sua parrocchia lo chiamava così poiché, essendo l’unico portiere dell’oratorio, giocava sempre con la squadra più forte per vincere il pranzo… a Roma Er Faina vuol dire persona estremamente opportunista”.

Tutti i tentatori e le tentatrici di Temptation Island Vip

Tutti i video del concorrente di Temptation Island Vip 2019 iniziano con “Ah rega’ buongiorno”, un incipit che è diventato presto anche il titolo del suo libro. Recentemente Damiano Er Faina è rimasto vittima di uno spassoso scherzo de Le Iene, in cui veniva chiuso in un bagno poco prima di un evento molto importante a cui lo youtuber teneva particolarmente.

La sua pagina Instagram è seguita da oltre 900mila persone.

Dove vedere in diretta tv e in streaming Temptation Island Vip 2019

Damiano e Sharon Temptation Island Vip: chi è Sharon Macri

Di Sharon Macri, fidanzata di Er Faina, si sa davvero molto poco. La ragazza infatti è molto riservata e ci tiene alla propria privacy. Non si sa da quanto stanno insieme con precisione, ma sono apparsi insieme sui social soltanto il 14 marzo 2019.

“Fa un lavoro umile dietro un bancone di una pizzeria, sa badare alla casa, non pretende nulla,se le regali una caramella ti dice grazie 100 volte! Io non lo so come andrà a finire, ma lei mi ha ridato la speranza di credere che le brave ragazze esistono ancora”, così Damiano Er Faina ha presentato Sharon ai suoi fan sui social.