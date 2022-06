DallarenaLucio: scaletta e ospiti dell’evento dedicato a Lucio Dalla

Quali sono gli ospiti e la scaletta di DallarenaLucio, lo show dedicato al grande Lucio Dalla in onda stasera, 3 giugno, su Rai 1 alle ore 20,30? Sono molti gli artisti che hanno deciso di prendere parte alla serata evento dedicata ad un collega, un amico, un artista unico ed inimitabile. Oltre a reinterpretare le sue canzoni i protagonisti raccontano Lucio Dalla anche attraverso aneddoti e ricordi per raccontarne dei lati inediti. Sul palco vedremo gli Stadio, Tosca, Ornella Vanoni, Alessandra Amoroso, Ron, Marco Mengoni. E ancora Arisa, Pierdavide Carone, Francesco Gabbani, Brunori Sas, Marco Masini, Fabrizio Moro, Ermal Meta. Presenti anche Noemi, Gigi D’Alessio, Il Volo, La Rappresentante Di Lista, Tommaso Paradiso, Giuliano Sangiorgi e Samuele Bersani.

Scaletta

Qual è la scaletta (ordine d’uscita) di DallarenaLucio? Al momento la scaletta ufficiale non è stata comunicata. Di seguito l’elenco degli artisti che saliranno sul palco per omaggiare il grande cantautore:

Stadio

Tosca

Ornella Vanoni

Alessandra Amoroso

Ron

Marco Mengoni

Arisa

Pierdavide Carone

Francesco Gabbani

Brunori Sas

Marco Masini

Fabrizio Moro

Ermal Meta

Noemi,

Gigi D’Alessio

Il Volo

La Rappresentante Di Lista

Tommaso Paradiso

Giuliano Sangiorgi

Samuele Bersani

Streaming e tv

Abbiamo visto la scaletta (ordine uscita) degli ospiti di DallarenaLucio, ma dove vedere il concerto omaggio in diretta tv e live streaming? L’evento per Lucio Dalla, come detto, va in onda stasera – 3 giugno 2022 – alle ore 20,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.