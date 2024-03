Dalla strada al palco 2024, vincitore: chi ha vinto il talent di Rai 2

DALLA STRADA AL PALCO 2024 VINCITORE – Chi ha vinto la finale di Dalla strada al palco 2024, in onda stasera – 26 marzo 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2? A trionfare è stato… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Anticipazioni (concorrenti, cast, ospiti)

Puntata finale per lo show televisivo condotto da Nek che porta in tv, in una grande festa, il variopinto mondo degli artisti di strada. Per cinque puntate, artisti provenienti da tutte le piazze d’Italia si sono esibiti davanti al pubblico in studio e ad alcuni ospiti vip, i “passanti importanti”: ora i quindici migliori selezionati si sfideranno per aggiudicarsi il premio di miglior artista di strada d’Italia. Ospiti del sesto e conclusivo appuntamento saranno Alba Parietti e Sergio Friscia, i “passanti importanti”, affiancheranno il pubblico in studio nella scelta della performance più bella della serata.

Prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me, “Dalla strada al palco” rappresenta una preziosa vetrina per cantanti, musicisti e artisti di strada, offrendo loro la possibilità di esibirsi e di raccontarsi nella più grande piazza d’Italia, quella televisiva. All’interno di uno studio che ricrea per ciascuna esibizione la gioiosa atmosfera di una piazza ogni volta diversa, Nek conduce uno show ricco di emozioni e tanto divertimento. Gli artisti di strada – accompagnati sul palco dalla band del Maestro Luca Chiaravalli – condivideranno i loro talenti legati a ogni forma d’arte, dalla musica al canto, dalla danza alla giocoleria, incantando i telespettatori con straordinarie esibizioni. Ma ognuno di loro, oltre al proprio talento, reca con sé una storia personale, a volte commovente, altre volte eccentrica o divertente, ma che non manca mai di suscitare curiosità ed emozioni in chi l’ascolta. Tutto questo fa di “Dalla strada al palco” uno spettacolo autentico e una festa senza precedenti.