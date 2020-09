Da cosa è stato ricavato il musée d’Orsay di Parigi? | Domanda Milionario

Da cosa è stato ricavato il musée d’Orsay di Parigi? La domanda è stata fatta nel corso della puntata di oggi, martedì 22 settembre 2020, del programma “Chi vuol essere milionario?”, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. Ma qual è la risposta alla domanda di Chi vuol essere milionario? Il musée d’Orsay di Parigi, celebre per i numerosi capolavori dell’impressionismo e del post-impressionismo, si trova davanti al Louvre, e fu ricavato da una stazione ferroviaria (la Gare d’Orsay), costruita in stile eclettico alla fine dell’Ottocento. La sua trasformazione da stazione ferroviaria a museo avviene negli anni ’80, sotto la presidenza Giscard d’Estaing. Il restauro venne affidato al gruppo ACT-Architecture, i cui componenti decisero di rispettare il più possibile la struttura e i materiali preesistenti. Alla celebre architetta italiana Gae Aulenti venne invece affidata la disposizione degli spazi interni e la progettazione dei vari percorsi espositivi.

Chi vuol essere milionario, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere Chi vuol essere milionario in tv e in live streaming? Il quiz di Gerry Scotti, come detto, va in onda oggi – 22 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre). Sarà possibile seguire le puntate anche in live streaming o in qualsiasi momento tramite la funzione on demand sulla piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

Leggi anche: 1. Enrico Remigio ha vinto un milione di euro a “Chi vuol essere milionario” / 2. Chi vuol essere milionario: torna su Canale 5 il quiz di Gerry Scotti / 3. Chi vuol essere milionario, Gerry Scotti furioso con un concorrente 18enne: “Ma com’è possibile?”

Potrebbero interessarti Qual è origine e significato del termine Hipster | Domanda “Chi vuol essere milionario” Quale malattia curò il dottor Huldschinsky grazie alle lampade UV | Domanda “Chi vuol essere milionario” Chi non ha ricevuto premio Nobel per la pace? | Domanda “Chi vuol essere milionario”