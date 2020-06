Curon, a che ora esce la nuova serie tv italiana di Netflix?

C’è tanta attesa per Curon, il supernatural drama italiano in arrivo su Netflix mercoledì 10 giugno 2020. Nel cast vediamo tanti esordienti, ma alcuni volti anche piuttosto conosciuti. La serie, ambientata nella misteriosa città di Curon, racconta la storia di Anna, una donna che torna a casa con i suoi due figli gemelli in fase adolescenziale credendo di salvarsi tra le braccia del padre, che però non li vuole lì. Anna, in fuga dal marito violento e stalker, credeva di poter sopportare il ritorno a casa, nonostante quella città l’avesse fatta scappare 17 anni prima. Anna era andata via dopo che sua madre si era tolta la vita, ma i ricordi di quella sera sono troppo nebulosi e la donna teme che la morte della madre non sia stato un suicidio. Curon è una città piena di segreti e Anna sarà costretta a farci i conti, così come i suoi figli ignari.

Stando alle parole del regista Fabio Mollo: “Ognuno di noi ha un’ombra, un altro “io” con cui scontrarsi prima o poi. Curon esplora questa relazione/conflitto attraverso la paura, l’ironia, la violenza e l’amore. Desideravo da tempo poter raccontare una storia che fosse di genere, ma allo stesso tempo anche un racconto intimo e personale. Curon mi ha permesso di farlo”. Poi il regista precisa: “Per noi è stato molto importante girare nei luoghi reali dove la storia è ambientata, non solo per raccontare nel miglior modo possibile il lago e la sua mitologia, ma anche per trasmettere un senso di verità al viaggio fisico ed emozionale dei nostri protagonisti nella meravigliosa location di Curon.

Curon, a che ora esce la serie tv?

Ma a che ora esce la serie tv? In totale, la storia conta di sette episodi, ognuno della durata di 45 minuti ciascuno circa, e saranno resi disponibili sulla piattaforma streaming di Netflix a partire dalle ore 9:00 di mercoledì 10 giugno 2020. A differenza di Snowpiercer, una serie tv di nuova uscita su Netflix arriva a maggio, gli episodi di Curon saranno caricati tutti insieme, quindi non dovrete aspettare settimane intere a crogiolarvi nel buio (come invece per Snowpiercer). La prima stagione di Curon vi aspetta quindi il 10 giugno su Netflix.

Potrebbero interessarti Con il Cuore nel nome di Francesco 2020, il concerto su Rai 1 con Carlo Conti e Gianni Morandi Con il Cuore nel nome di Francesco 2020, gli ospiti del concerto su Rai 1 EPCC Live 2020: ospiti e anticipazioni oggi, 9 giugno