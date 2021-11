Cuori: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata

Stasera, martedì 16 novembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la sesta puntata di Cuori, la nuova serie tv italiana ambientata a Torino verso la fine degli anni sessanta. La fiction intreccia circostante tipiche da serie tv medica ad altre più legate al melò. Alla regia Riccardo Donna. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

La morte di Margherita Bottai rischia di portare a pesanti conseguenze per la struttura ospedaliera. Cesare e Alberto, infatti, sono convinti che i loro avversari faranno tutto il possibile perché la vicenda diventi un modo per estromettere e infangare il primario. Delia si sente sempre più in colpa. Nonostante non abbia alcun coinvolgimento diretto nei fatti accaduti, è convinta di avere comunque la sua dose di responsabilità. Non ha più voglia di combattere. Intanto, Mosca è sempre più in preda ai sensi di colpa.

Dal Sudafrica arrivano pessime notizie. L’ospedale Molinette piomba in un’atmosfera di grande sconforto. Cesare all’inizio sembra ormai pronto ad arrendersi. Poi, però, rialza il capo e torna l’uomo combattivo su cui tutti fanno affidamento. A dargli la forza di tornare a lottare è una importante novità accaduta in ospedale. Un paziente, infatti, sembra essere il candidato ideale per provare a portare a termine un trapianto.

Cuori: il cast della fiction

Qual è il cast (attori) di Cuori? In tutto, sono stati 46 gli attori ed attrici impegnati sul set, e 1.900 le comparse. Vediamo insieme l’elenco completo degli attori principali con i rispettivi ruoli:

Daniele Pecci: Cesare Corvara

Matteo Martari: Alberto Ferraris

Pilar Fogliati: Delia Brunello

Carola Stagnaro: Suor Fiorenza

Gaia Messeklinger: Agata

Simona Nasi: Elvira

Piero Cardano: Riccardo Tosi

Mario Viecca: Riccardo Tosi

Quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni (trama) e il cast della sesta puntata di Cuori, ma quante puntate sono previste per la serie tv? In tutto andranno in onda 8 puntata da 2 episodi ciascuna. Ecco la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci delle modifiche):