Cuori 2: la trama della seconda stagione della fiction di Rai 1. Di cosa parla

Cuori 2 è la seconda stagione della serie di successo di Rai 1 che torna con sei nuove puntate (12 episodi) in prima serata dal 1 ottobre 2023. Ma qual è la trama della seconda stagione? Di cosa parla? Avevamo lasciato i protagonisti della prima stagione della fiction Cuori alle prese con una situazione drammatica: Cesare (Daniele Pecci), operato al cuore e sospeso fra la vita e la morte. Anche se l’intervento fatto da Alberto (Matteo Martari) è andato a buon fine, la sorte del primario è rimasta appesa a un filo e Delia (Pilar Fogliati) non ha trovato il momento adatto per parlargli della grave crisi del loro matrimonio.

Cuori 2 è ambientata nove mesi dopo l’operazione subita da Cesare, nel luglio 1968. Il sogno d’amore di Delia e Alberto è rimasto incompiuto. I due innamorati sono stati nuovamente costretti a separarsi, questa volta a causa della gravidanza di Karen, fidanzata di Alberto. Ora i due amanti e colleghi cercano di tenere le distanze, ma non sarà facile dato che, per lavoro, si vedono tutti i giorni in corsia. Intanto è andato a monte il matrimonio di Delia e Cesare. Corvara, reduce da un infarto, da un’operazione a cuore aperto e soprattutto dalla sconvolgente scoperta della relazione tra la moglie e il suo braccio destro e pupillo, sta cercando di riprendere il controllo della direzione dell’ospedale, passato nelle mani di Mosca. Luisa è reduce dalle conseguenze psico-fisiche degli elettroshock subiti.

Streaming e tv

Dove vedere Cuori 2 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 alle ore 21.25 ogni domenica dal 1 ottobre 2023. Anche in streaming e on demand su Rai Play.