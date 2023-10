Cuori 2 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata della seconda stagione della fiction, 1 ottobre 2023

Questa sera, 1 ottobre 2023, su Rai 1 dalle 21.25 va in onda la prima puntata di Cuori 2, la seconda stagione della fiction di successo ambientata a Torino negli anni Sessanta. In tutto sono previsti dodici episodi divisi in sei serate. La serie, ancora in bilico tra medicina e sentimenti, racconta le vicende dei medici e degli infermieri dell’ospedale Le Molinette. Vediamo dove vedere Cuori 2 in diretta tv e in streaming.

In tv

Potete vedere Cuori 2 in tv su Rai 1 ogni domenica alle 21.25 per sei puntate, a partire dal 1 ottobre 2023, con gli episodi della seconda stagione.

Cuori 2 streaming live

Se non siete a casa potete seguire la fiction in streaming e in qualsiasi momento on demand su Rai Play, la piattaforma gratuita disponibile per pc, smartphone tablet e smart tv.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in streaming Cuori 2, ma quante puntate sono previste per la fiction? In tutto sei puntate, ognuna con due episodi ciascuna, per un totale di 12 episodi. Si comincia il 1 ottobre 2023 su Rai 1 alle ore 21.25. L’ultima dovrebbe andare in onda il 5 novembre. Ecco la programmazione completa (attenzione potrebbe variare):