Cuori 2: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata della seconda stagione della fiction su Rai 1

Cuori 2 è la fiction in onda questa sera, 1 ottobre 2023, alle ore 21.25 su Rai 1 con la prima puntata della seconda stagione. In tutto sono previsti dodici episodi divisi in sei serate. La serie, ancora in bilico tra medicina e sentimenti, racconta le vicende dei medici e degli infermieri dell’ospedale Le Molinette nella Torino degli anni ’60. Vediamo insieme le anticipazioni, come la trama e il cast.

Trama e anticipazioni

Cuori 2 riprende nove mesi dopo l’operazione subita da Cesare, nel luglio 1968. Ci sarà spazio per un lutto inaspettato che avrà come protagonista Delia. Intanto Alberto si ritroverà a fare i conti con una notizia che lo lascerà profondamente scosso e metterà in subbuglio non solo lui, ma tutto il suo reparto. Nel dettaglio, il reparto delle Molinette è radunato al cimitero monumentale di Torino e si stringerà attorno al dolore di Delia.

La donna, infatti, si ritroverà a fare i conti con un lutto inaspettato che stravolgerà la sua vita e la metterà a durissima prova. Tutti saranno al suo fianco e proveranno a darle il supporto e il sostegno necessario per permetterle di superare questo triste episodio. Al momento, però, le trame ufficiali della fiction di Rai 1 non forniscono ulteriori dettagli in merito alla persona che perderà la vita: di sicuro non si tratta del funerale di Cesare Corvara.

Inoltre, secondo le anticipazioni di Cuori 2, dopo essere diventato padre, Alberto sentirà maggiormente la pressione e la tensione per le operazioni che dovrà svolgere, consapevole del fatto che il suo operato può cambiare la vita di tante persone. Il colpo di scena, però, non tarderà ad arrivare: il medico riceverà un chiamata dal manicomio con la quale lo informano che Luisa ha avuto una crisi cardiaca causata dagli elettroshock che, al contrario, avrebbero dovuto curarla. Trattasi di un durissimo colpo per tutto il reparto, in primis per Alberto, che si ritroverà profondamente scosso da questa notizia.

Cuori 2: il cast del film

Nel cast tante conferme e volti nuovi. I protagonisti sono Cesare Corvara, Alberto Ferraris e Delia Brunello che sono interpretati rispettivamente da Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati. Nel cast di Cuori 2 troviamo inoltre anche Andrea Gherpelli, Marco Bonini, Neva Leoni, Bianca Panconi, Carola Stagnaro, Carmine Buschini, Benedetta Cimatti, Chiara Degani, Simona Nasi, Davide Paganini, Roberto Accornero, Paolo Romano, Laura Adriani, Gaia Messerklinger e Claudia Nicolazzo. Nella seconda stagione di Cuori fanno il loro ingresso due nuovi personaggi interpretati da Paolo Conticini e Alessandro Tersigni, rispettivamente un radiologo e un ispettore. Vediamo gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Daniele Pecci (Cesare Corvara)

Matteo Martari (Alberto Ferraris)

Pilar Fogliati (Delia Brunello)

Andrea Gherpelli (Enrico Mosca)

Marco Bonini (Ferruccio Bonomo)

Neva Leoni (Serenella Rinaldi)

Bianca Panconi (Virginia Corvara)

Carola Stagnaro (Suor Fiorenza Bertoni)

Carmine Buschini (Fausto Alfieri)

Benedetta Cimatti (Luisa Ferraris)

Chiara Degani (Beatrice Dattilo)

Simona Nasi (Elvira De Bellis)

Davide Paganini (Bino Mazzini)

Roberto Accornero (Ferdinando Maugeri)

Paolo Romano (Carlo Dattilo)

Laura Adriani (Eva Pellegrini)

Gaia Messerklinger (Agata Vezzani)

Claudia Nicolazzo (Rosa Paluan)

Streaming e tv

Dove vedere Cuori 2 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 alle ore 21.25 ogni domenica dal 1 ottobre 2023. Anche in streaming e on demand su Rai Play.