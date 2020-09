Crozza imita Zangrillo | VIDEO

Maurizio Crozza imita per la prima volta il professor Alberto Zangrillo dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato anche il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi: “Andate in vacanza, andate dove volete basta che non veniate al San Raffaele perché è già pieno di miei amici…”. L’esilarante imitazione del comico genovese arriva a pochi giorni dall’attesissimo ritorno di “Fratelli Di Crozza”, in prima serata e in diretta da venerdì 18 settembre alle 21:25 sul NOVE e in live streaming su Dplay.

Guarda anche: Maurizio Crozza imita Luca Zaia. Il governatore del Veneto replica: "Bravo, ma può fare di più. Mi propongo per fargli un corso di dizione" | VIDEO

