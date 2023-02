Ieri sera, sabato 4 febbraio 2023, tra i protagonisti di C’è Posta Per Te c’è stata la signora Cristina, una donna di Napoli, rimasta vedova, che si è rivolta a Maria de Filippi per ritrovare il suo primo amore, Rocco. “Bello, alto, era un carabiniere”, ha raccontato. I due si incontrarono, andarono a mangiare un gelato e lui, al tempo, le disse: “Io sono di Taranto e diventerai Tarantina”. Cristina vide quell’affermazione come una proposta di fidanzamento: ma dopo un lungo bacio, dopo aver trascorso una giornata insieme, lui sparì. Da allora non lo ha più dimenticato.

Il postino di C’è Posta Per Te ha quindi rintracciato e consegnato l’invito del programma a quattro Rocco, nel tentativo di rendere felice la signora Cristina. Quando la donna vede il primo, si dice convinta che non sia lui. Così, passa al secondo: “Non ho mai avuto una fidanzata a Mergellina, non ci sono neanche mai stato lì. Mi dispiace ma non sono io”, le parole dell’uomo. Anche il terzo Rocco assicura: “Non facevo il carabiniere a Mergellina, io ho fatto il militare a Merano, da Cavaliere”. Così Maria de Filippi scherza: “Quando eri militare ne hai baciate tante?”.

Il quarto Rocco ha confessato di aver lavorato a Mergellina, “ma non ti conosco, non sono mai stato fidanzato con una Cristina”. La donna ha così insistito: “Prendemmo il tram, ci siamo baciati. A me sembra lui (rivolgendosi a Maria de Filippi, ndr)”. “Due bacetti e ci pensa da 51 anni, questo episodio non me lo ricordo. Mi dispiace”, la gela. “Mi chiamava il suo Rocchino? Per una volta che ci siamo visti”.

Scoperto che è lui il Rocco ricercato, apre la busta per salutare Cristina, nonostante i ricordi vaghi di lei. “Ho moglie e due figli. Sono felicemente coniugato”, precisa prima di scoprire che tra i Rocco presenti c’è un suo parente: “Rocco! Questo è un mezzo parente mio, è un mio cugino”. Tra le risate del pubblico.