Crazy for Football – Matti per il calcio: il cast (attori) completo del film

Qual è il cast (attori) completo di Crazy for Football – Matti per il calcio, film per la tv che racconta una storia vera, un progetto tutt’ora in corso, in onda stasera – 1 novembre 2021 – su Rai 1? Alla regia Di Biasi. Tre gli attori principali a guidare il cast: Sergio Castellitto, Max Tortora e Massimo Ghini. Ma vediamo tutti gli attori con i rispettivi ruoli:

Sergio Castellitto: Saverio Lulli

Max Tortora: Vittorio Zaccardi

Massimo Ghini: Luca De Metris

Cecilia Dazzi: Giovanna Lulli

Antonia Truppo: Paola

Lele Vannoli: Sandrone

Angela Fontana: Alba

Lorenzo Renzi: Fabione

Manuel Gonzalo Alonso Buenaposada: Josè

Federico Antonucci: Davide

Simone Baldasseroni: Tommaso

Jacopo Maria Bococchi: Stefano

Walter Cordopatri: Alfredo

Alessio Del Mastro: Giulio

Livio Kone: Kader

Alessio Ranucci: Lorenzo

Quante puntate

Abbiamo visto il cast di Crazy for Football – Matti per il calcio, ma quante puntate sono previste? In tutto andrà in onda una sola puntata. Essendo un film-tv non sono previste ulteriori puntate. Tutto andrà in onda stasera, 1 novembre 2021.