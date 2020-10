Covid, Enrico Mentana indossa la mascherina in tv: “Bisogna dare il buon esempio”

Enrico Mentana è il primo conduttore ad indossare la mascherina in tv: “Diamo il buon esempio”

In tempi di Covid, Enrico Mentana è il primo conduttore ad indossare la mascherina in tv durante il Tg su La7 andato in onda ieri sera, a poche ore dall’annuncio di nuove misure restrittive da parte del premier Conte. Le mascherine sono tornate obbligatorie all’aperto e anche nei luoghi chiusi dove non è possibile l’isolamento. Enrico Mentana, durante un’intervista alla ministra Lucia Azzolina, è apparso con indosso una mascherina: è il primo conduttore televisivo a farlo, un gesto che non è passato inosservato e che, anzi, si è prontamente diffuso su Twitter.

In tanti hanno riempito il conduttore di complimenti: “Qualcuno dovrà pur dare il buon esempio”, si legge su Twitter. Anche la giornalista Tiziana Ferrario ha commentato: “Anche in tv inizia l’uso della mascherina e io sono contenta, perché chi fa informazione trasmette modelli e regole di comportamento”. Qui l’intervista alla ministra.

Leggi anche:

1. Enrico Mentana stronca Giuseppe Conte: “Se l’avessimo saputo, non avremmo mandato in onda quella parte della conferenza stampa” / 2. Paolo Celata, “furto” in diretta durante il collegamento con Enrico Mentana

Potrebbero interessarti Miracle Workers – Dark ages torna con la seconda stagione su Italia 1: trama e cast Nero a metà 3 si farà: le anticipazioni sulla terza stagione e quando va in onda Chi vuol essere milionario: torna questa sera su Canale 5 il quiz di Gerry Scotti