Così è la vita, il film con Aldo, Giovanni e Giacomo: trama, cast e streaming

Tornano Aldo, Giovanni e Giacomo a intrattenere il pubblico di Italia 1 durante questa drastica quarantena dettata dal Coronavirus. In vostro soccorso, pronti a strapparvi qualche risata, però tornano i tre comici con il film Così è la vita, uscito in sala nel 1998 e che ha visto Aldo, Giovanni e Giacomo impegnati anche alla regia e alla sceneggiatura del film, con la collaborazione di Massimo Venier, Giorgio Gherarducci, Graziano Ferrari e Gino e Michele. Così è la vita è il film che ha ottenuto il maggior successo commerciale, dopo Chiedimi se sono felice e La leggenda di Al, John e Jack.

Così è la vita, la trama del film

Aldo è un criminale in fuga che, insieme al poliziotto Giacomo e all’inventore di giocattoli Giovanni si ritroverà protagonista di un sequestro on the road. Aldo, soprannominato Bancomat, è un malvivente dall’animo buono, non riuscirebbe a fare male a nessuno neanche impegnandosi. Durante il trasporto in tribunale, però, prende in ostaggio Giacomo, l’agente di polizia alla guida dell’auto, e si impossessa dell’arma. Giacomo è un poliziotto un po’ imbranato, odia le armi ed è per questa sua debolezza che Aldo riesce ad avere la meglio su di lui. Durante il tragitto, i due vengono fermati da Giovanni, al quale è stata appena rubata la macchina. L’uomo, ignaro del sequestro in corso, appena ha visto un’auto della polizia ha chiesto aiuto, così sale a bordo e si ritrova ostaggio a sua volta di Aldo. Così i tre partono per una fuga verso l’ignoto e saranno costretti a vivere situazioni al limite della realtà.

Così è la vita, il cast

Chi vediamo nel cast? Aldo, Giovanni, Giacomo, Marina Massironi, Antonio Catania, Francesco Pannofino, Elena Giusti (II), Carlina Torta, Giovanni Cacioppo, Roberto Bigherati, Bobby Rhodes, Emanuela Rossi, Roberto Marelli, Carla Monti, Augusto Zucchi, Stefania Di Nardo, Alessandro Luci, Fabrizio Emilio La Marca, Franco Gargia, Gianfranco Mattioli, Fausto Caroli, Franco Filogamo, Arturo Brachetti, Fabio Biaggi, Fabrizio Amachree, Davide Ziantoni, Vanni Fois, Saturno Brioschi, Cesare Gallarini, Marco Pagani, Rudi Rezzoli, Giorgio Centamore, El Sayed Gaber, Big Jimmy.

Così è la vita, dove vedere il film: tv e streaming

Come fare per vedere Così è la vita in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – lunedì 27 aprile 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

