Cosa mi lasci di te: trama (storia vera), cast, quante puntate e streaming

Stasera, mercoledì 18 gennaio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Cosa mi lasci di te (I Still Believe), film sentimentale del 2020 diretto da Andrew e Jon Erwin. Il film è basato sulla vera storia del cantante Jeremy Camp e del suo incontro con la sua prima moglie, Melissa. La vicenda è stata raccontata nel libro autobiografico intitolato I Still Believe. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

A Lafayette, Indiana, nel settembre 1999, Jeremy Camp parte per il Calvary Chapel College di Murrieta, in California. La sera del suo arrivo, si reca ad un concerto della band cristiana canadese, the Kry, dove incontra il cantante, Jean-Luc LaJoie, che diventa rapidamente amico di Jeremy, che viene da lui per un consiglio musicale.

Dopo il concerto, Jeremy incontra Melissa Henning, una studentessa della sua scuola e amica di Jean-Luc, che ama Melissa, ma Melissa non ricambia il sentimento. La coppia si conosce e inizia rapidamente a frequentarsi, provocando una spaccatura tra Jeremy, Melissa e Jean-Luc. Di conseguenza, Melissa termina la sua relazione con Jeremy. Jeremy ritorna dalla sua famiglia in Indiana per le vacanze di Natale. Pochi giorni dopo, Jeremy riceve una telefonata da Jean-Luc, dicendo che Melissa è malata e chiede a Jeremy di tornare in California.

Al suo arrivo, Jeremy visita Melissa in ospedale, che gli dice che le è stato diagnosticato un cancro allo stadio 3C nel suo fegato. Dice anche a Jeremy che lo ama. Jeremy dice lo stesso e le chiede di sposarlo. Lei accetta. Durante questo periodo, Jeremy inizia a farsi un nome come cantautore cristiano. Melissa scopre che il cancro si è diffuso alle ovaie e che ha bisogno di un intervento chirurgico che la lascerà sterile. Dopo che si sarebbe dovuto verificare l’intervento, Melissa si sveglia con Jeremy, che le dice che l’intervento è stato annullato perché ora non ha il cancro. Sei mesi dopo, Jeremy e Melissa si sposarono. Tutto sembra perfetto fino a dopo la luna di miele, Melissa si sveglia per il dolore. Jeremy la porta in ospedale, dove scoprono che il suo cancro è tornato e che non si può fare altro per lei.

Cosa mi lasci di te: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Cosa mi lasci di te, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

KJ Apa: Jeremy Camp

Britt Robertson: Melissa Lynn Henning-Camp

Gary Sinise: Tom Camp

Shania Twain: Terry Camp

Melissa Roxburgh: Heather Henning

Nathan Parsons: Jean-Luc Lajoie

Abigail Cowen: Adrienne Liesching-Camp

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Cosa mi lasci di te su Rai 1? Essendo un film, tutto andrà in onda in un’unica serata: stasera, mercoledì 18 gennai0 2023, alle ore 21,25.

Streaming e tv

Dove vedere Cosa mi lasci di te in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 18 gennaio 2023 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.