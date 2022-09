Controcorrente, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 14 settembre 2022 Rete 4

Questa sera, mercoledì 14 settembre 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Controcorrente, la trasmissione targata Videonews di approfondimento giornalistico condotta da Veronica Gentili, a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 14 settembre 2022, di Controcorrente? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

A poco meno di una settimana dalle elezioni, Veronica Gentili intervisterà il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi e il leader del Partito Democratico Enrico Letta sui principali punti dei rispettivi programmi elettorali. Tra i temi della puntata: la guerra in Ucraina, con servizi e reportage dall’estero, il caro energia e il reddito di cittadinanza.

Dove vedere Controcorrente in tv e streaming

Dove vedere Controcorrente in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda oggi, mercoledì 14 settembre 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet, smartphone e smartTv.