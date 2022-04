Questa sera, mercoledì 13 aprile 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Controcorrente, la trasmissione targata Videonews di approfondimento giornalistico condotta da Veronica Gentili, a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 13 aprile 2022, di Controcorrente? Scopriamoli insieme.

Mentre i russi lanciano l’offensiva nel Donbass e gli ucraini si preparano a resistere, in studio si continuerà a parlare del conflitto, dando tutti gli aggiornamenti in diretta grazie alla corrispondenza degli inviati sul campo. Oltre agli esperti e ai commentatori, Veronica Gentili ospiterà l’ex Primo ministro ucraino Julija Tymoshenko, con cui cercherà di capire se sia possibile iniziare a ipotizzare la fine del conflitto. Nel corso della puntata, come sempre, verranno aperte tante finestre sulle storie dei protagonisti, con servizi realizzati dagli inviati sul fronte ucraino.