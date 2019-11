Conta su di noi, lo speciale AIRC in onda questa sera su Rai 3

Domenica 10 novembre si concluderà la settimana di campagna di raccolta fondi dell’Airc e sarà proprio Rai 3 a dare spazio, ancora una volta, alla ricerca nella sua serata conclusiva con il programma Conta su di noi.

A partire dalle 20:30, sul terzo canale di Viale Mazzini partirà l’edizione 2019 di Conta su di noi che sarà condotta da Francesca Fialdini, al fianco Michele Mirabella e Pier Luigi Spada, i volti che ogni mattina raccontano come stare in salute al pubblico di Rai 3.

Durante la serata, si ritaglieranno tre spazi di divulgazione scientifica realizzati nello studio virtuale del Centro di produzione tv di Via Teulada.

I ricercatori di Airc spiegheranno ai telespettatori di Rai 3 – con il supporto di Pier Luigi Spada – come funzionano le cure più recenti e rivoluzionarie.

Conta su di noi: gli inviati speciali e gli ospiti della serata

Parteciperanno alla serata anche Flavio Insinna e Carlo Conti, come inviati in collegamento da una struttura di eccellenza di Firenze, una sede di progetti realizzati da giovani ricercatori i quali, tramite i finanziamenti di Airc, cercano di diminuire il fenomeno dei cervelli in fuga.

Oltre agli inviati speciali, la serata di Conta su di noi prevede anche diversi ospiti importanti come Cesare Bocci, Andrea Perroni, Franca Leosini, Francesco Pannofino, Pino Strabioli e altri protagonisti dello spettacolo; questi si alterneranno in studio e prenderanno parte a un test sulla prevenzione e sui corretti stili di vita da adoperare.

Chi racconterà la sua esperienza sarà Rita Forte, che ha deciso di partecipare a Conta su di noi per raccontare del suo tumore insieme ad altre due donne.

Conta su di noi va in onda domenica 10 novembre 2019 in prima serata, a partire dalle ore 20:30, su Rai 3.