Consigli per il weekend: cosa vedere in tv e al cinema (serie tv e film)

RATCHED

DOVE: Netflix

QUANDO: 2020

GENERE: Thriller

PERCHÉ: Mildred Ratched è uno dei più complessi e affascinanti personaggi femminili della serialità televisiva degli ultimi anni. Inserita in una serie con molti elementi interessanti, primi su tutti i prelievi hitchcockiani che vengono ribaltati con maestria dal punto di vista tematico.

THE HAUNTING OF BLY MANOR

DOVE: Netflix

QUANDO: 2020

GENERE: Horror

PERCHÉ: Laddove il suo predecessore The Haunting of Hill House si avvolgeva attorno a un’unica metafora del dolore, la più recente avventura di Flanagan è basata sulla natura nervosa del senso di colpa, in particolare di quello della giovane protagonista stregata, Dani Clayton.

WANDAVISION

DOVE: Disney+

QUANDO: 2021

GENERE: Situation comedy

PERCHÉ: Luce e oscurità si intrecciano perfettamente e l’elemento parodico non è mai solo un espediente. Invece, vengono utilizzati tutti i tipi di tropi televisivi consolidati per infittire la trama: l’inesorabile vivacità di un personaggio diventa la disperata fragilità di un altro.

I KNOW WHAT YOU DID LAST SUMMER

DOVE: Prime Video

QUANDO: 2021

GENERE: Slasher

PERCHÉ: Prima di essere adattato per il cinema nel 1997, il romanzo omonimo di Lois Duncan del 1973 era un thriller morale più che uno slasher. La serie del 2021 sembra voler rispolverare questo tema: la colpa dei protagonisti merita una punizione? E se sì, di che tipo e da parte di chi?

