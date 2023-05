Confess, Fletch: trama e cast del film su Sky Cinema

Questa sera, giovedì 4 maggio 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film Confess, Fletch, pellicola del 2022 diretta da Greg Mottola, con protagonisti Jon Hamm e Roy Wood Jr. Vediamo insieme qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming il film.

Trama

Il film vede protagonista l’affascinante Irwin M. Fletcher (Jon Hamm), un uomo dalla vita problematica sospettato di aver commesso una serie di omicidi, dopo aver rinvenuto il cadavere di una donna. Sarà lo stesso Fletch a indagare sul caso per cercare di dimostrare la sua innocenza. Allo stesso tempo l’uomo dovrà capire dove sia finita la collezione d’arte di enorme valore, rubata al padre della sua ragazza Angela (Lorenza Izzo), rapito dalla mafia. L’unico riscatto richiesto sono proprio quei quadri, ma al momento pare siano finiti in mano del mercante d’arte Ronald Horan (Kyle MacLachlan). Quello che Fletch non immagina, però, è che qualcuno di molto vicino a lui sta spudoratamente mentendo…

Confess, Fletch: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film Confess, Fletch? Protagonisti sono Jon Hamm, Roy Wood Jr., Ayden Mayeri, Lorenza Izzo, Kyle MacLachlan, Annie Mumolo, John Behlmann, John Slattery, Lucy Punch, Marcia Gay Harden, Nhumi Threadgill, Caitlin Zerra Rose, Aaron Andrade, Domenico Del Giacco, Erica McDermott, Erion Metani.

Streaming e tv

Dove vedere Confess, Fletch in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 4 maggio 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.