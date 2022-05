Concerto primo maggio 2022 a Taranto: cantanti, orari e streaming

Il concerto del primo maggio non si svolge soltanto a Roma. Da qualche anno questa tradizione è stata tramandata anche alla Puglia, tanto che anche nel 2022 il concertone si svolge nuovamente a Taranto in contemporanea all’evento romano. Dopo due anni di fermo a causa della pandemia, si torna con la musica dal vivo per L’unomaggioliberoepensante. Il concerto è condotto da Roy Paci. Ma chi sono i cantanti che prendono parte all’iniziativa e da che ora? Di seguito vi sveliamo tutti i dettagli da conoscere.

Cantanti e ospiti

Il concerto del Primo Maggio che si svolge a Taranto vede schierati in prima linea Michele Riondino e Diodato che, insieme a Roy Paci, rappresentano gli organizzatori dell’evento. Ma chi sono gli artisti che saliranno sul palcoscenico? Ci sono alcuni big? La risposta è: sì! Quest’anno il concerto di Taranto ha dalla sua il supporto di Gianni Morandi. Di seguito vediamo chi sono i cantanti attesi sul palcoscenico:

Giovanni Caccamo

Fabio Celenza

Cosmo

Calibro 35

Tre allegri ragazzi morti

Cor Veleno

Don Ciccio African Party

Ditonellapiaga

Eugenio in val di gioia

Francesco Forni

Gaia

Med Free Orkestra

Fabrizio Bosso e Chiara Galiazzo

Melancholia

Ermal Meta

Gianni Morandi

Erica Mou

N.A.I.P.

Andrea Pennacchi

Terraross

The Niro

The Zen Circus

Giovanni Truppi

Margherita Vicario

99 Posse

Oltre ai cantanti, sul palcoscenico si darà spazio anche a innumerevoli ospiti. Come spiega Simona Fersini, quest’anno: “Le lavoratrici e i lavoratori saranno il fulcro di questa edizione perché devono essere i protagonisti della transizione ecologica autentica”. Tra gli ospiti figurano Luisa Impastato, Cecilia Strada, Raffaele Crocco, Stefania Barca, Mario Pansera, Cristina Mangia, Francesco Gonella, Valentina Petrini, Roberto Lucchini, Riccardo Noury.

Concerto primo maggio 2022 Taranto: orario e streaming TV

L’Uno Maggio Taranto libero e pensante è un festival musicale che è nato nel 2013 in occasione della Festa dei lavoratori. A che ora inizia? L’orario indicativo è intorno alle ore 14:00, circa un’ora prima rispetto al concertone romano. Ma dove seguire l’evento musicale in TV e live streaming? Ad occuparsi della messa in onda televisiva è Antenna Sud, che prevede la trasmissione gratuita dell’evento su rete locale. Chi è interessato a seguire il concerto in live streaming può accedere alla piattaforma di Antenna Sud.