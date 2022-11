Con l’aiuto del cielo: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Stasera, martedì 22 novembre 2022, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Con l’aiuto del cielo, la nuova miniserie poliziesca franco-belga. Lui è un giovane seminarista in procinto di prendere i voti. Lei una poliziotta profondamente atea. Eppure, benché decisamente agli opposti, le strade di frate Clément e del capitano di polizia Elli Taleb sono destinate a incrociarsi per raggiungere un traguardo comune: dare la caccia ai colpevoli di misteriosi omicidi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (anticipazioni)

Il fratello Benoit viene ritrovato privo di vita all’interno del suo monastero. Si tratta di un evento che sconvolge profondamente la comunità soprattutto quando, dopo una prima indagine, emerge con chiarezza che il sacerdote è stato ripetutamente accoltellato. E’ a tutti gli effetti un caso di omicidio che viene affidato ad Elli Taleb, una poliziotta con il compito di indagare per far emergere la verità. Elli è una poliziotta forte ed anche molto impegnata, perché sta facendo crescere le sue tre bambine. Inoltre, non ha affatto un buon rapporto con la religione. E’ atea e tutte le questioni religiose non la toccano per niente, ma anzi la infastidiscono, quindi il clima del convento non è sicuramente quello più adatto a lei. Elli inizia ad interagire con padre Clément, uno dei volti più importanti del monastero, nel tentativo di conoscere meglio Benoit e cercare di capire come possa essere avvenuto l’omicidio.

Cast

Abbiamo visto la trama di Con l’aiuto del cielo, ma qual è il cast completo della serie tv? Il cast è guidato dalla giovane coppia formata da Sabrina Ouazani e da Mathieu Spinosi. “Mi è piaciuto molto lavorare con Sabrina, un’attrice incredibile e generosa, una persona di grande profondità e sensibilità”, ha detto Spinosi. “Il rapporto che s’instaura tra i due personaggi è davvero vincente: l’uno l’opposto dell’altro, ma complementari. Lei è la Terra e lui il Cielo”. “Il personaggio di Elli è singolare, informale, impaziente e forte”, ha aggiunto Ouazani. “Sa cosa vuole e raggiunge i suoi obiettivi. Ma l’incontro con Clément sconvolgerà le vite di entrambi”. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: