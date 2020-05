Commissario Montalbano, la trama dell’episodio Le ali della sfinge

Questa sera, lunedì 4 maggio 2020, su Rai 1, in prima serata a partire dalle ore 21,25, va in onda Il Commissario Montalbano – Le ali della sfinge, nuova replica di un episodio della serie che vede come protagonista Luca Zingaretti e la regia di Alberto Sironi. La puntata vede il celebre poliziotto di Vigata alle prese con un caso particolarmente intricato. Ecco qui di seguito la trama de Le ali della sfinge:

Trama

L’episodio che andrà in onda nella serata di oggi è molto fedele al libro scritto da Andrea Camilleri, dal momento che lo stesso autore partecipò alla stesura dell’episodio. La puntata è stata diretta da Alberto Sironi, regista storico della serie, scomparso pochi giorni dopo il Maestro con cui aveva collaborato a lungo nella sua carriera. Ma qual è la trama de Le ali della sfinge? Il commissario Montalbano non sta passando un periodo semplice con Livia: continui litigi, incomprensioni. Una mattina viene chiamato in una spiaggia dove è stato trovato il cadavere di una ragazza nuda con il volto devastato da un proiettile. Unico segno distintivo: una farfalla tatuata sulla spalla, che potrebbe favorire l’identificazione della giovane. Inizialmente Montalbano è abbastanza svogliato ma il caso lo trascina visto che ci sono altre ragazze con lo stesso tatuaggio sulla spalla, tutte provenienti dall’Europa dell’est e che hanno trovato lavoro e aiuto grazie all’associazione cattolica “La buona volontà”, che le ha salvate da un destino di prostituzione. E mentre l’inchiesta va avanti il commissario è incalzato da ogni parte: dal vescovo, che non ammette ombre su “La buona volontà”, dal questore, che non vuole dispiacere il vescovo, e da Livia, che vuole partire con lui per ritrovarsi.

Dove vedere Le ali della sfinge in tv e streaming

Abbiamo visto la trama (riassunto) dell’episodio Le ali della sfinge, ma dove è possibile vedere la puntata di oggi? Semplice, l’episodio va in onda in diretta tv (replica) stasera, lunedì 4 maggio 2020, alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’episodio di Montalbano anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

