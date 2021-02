Come un gatto in tangenziale: trama, cast, trailer e streaming del film

Questa sera, giovedì 4 febbraio 2021, in prima serata su Canale 5 va in onda il film Come un gatto in tangenziale, divertente commedia del 2017 diretta da Riccardo Milani e con protagonista Paola Cortellesi. Uno dei maggiori successi di quell’annata del cinema italiano, che infatti ha incassato oltre 10 milioni di euro. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Come un gatto in tangenziale? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Giovanni presiede un think tank, che conduce per conto del Parlamento Europeo uno studio sulla condizione delle periferie italiane alle quali verranno concessi dei fondi a sostegno di attività imprenditoriali per persone con difficoltà economiche. Una volta rientrato da Bruxelles, Giovanni scopre che sua figlia Agnese, 13 anni, ha trovato un fidanzato, Alessio, un ragazzino che vive nel malfamato quartiere romano di Bastogi.

Giovanni, non fidandosi affatto né del ragazzo né della zona, segue allora sua figlia e, lungo il tragitto, incrocia la vulcanica Monica, la mamma di Alessio. Quest’ultima si presenta al meglio, frantumandogli il parabrezza dell’automobile con una mazza da baseball. Raggiunta la figlia nel palazzo dove abita Alessio, Giovanni cerca in tutti i modi di far capire alla piccola Agnese di non doversi mischiare con quella gente di così bassa estrazione sociale. Del resto, neanche Monica è felice della relazione del figlio con una ragazzina così altolocata. A quel punto, padre e madre si alleano per far ragionare i ragazzi sperando di poter interrompere la loro assurda storia d’amore. Dopo diversi eventi e avventure a cui non erano abituati, i due protagonisti del film capiscono di condividere un’attrazione l’uno per l’altra che non sanno dove li porterà.

Come un gatto in tangenziale: il cast del film

Tanti attori celebri nel cast di Come un gatto in tangenziale, a cominciare dai due protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Si tratta del quinto film nel quale l’attrice lavora con suo marito, il regista Riccardo Milani. Nel cast del film spiccano poi le figure di Sonia Bergamasco (nei panni di Luce, ex moglie di Giovanni) e di Claudio Amendola (nel ruolo di Sergio, marito di Monica che per lunga parte del film si trova in carcere). Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati:

Paola Cortellesi: Monica

Antonio Albanese: Giovanni

Sonia Bergamasco: Luce

Luca Angeletti: Giulio

Antonio D’Ausilio: Francesco

Alice Maselli: Agnese

Simone de Bianchi: Alessio

Claudio Amendola: Sergio

Franca Leosini: se stessa

Valentina Giudicessa: Pamela

Alessandra Giudicessa: Sue Ellen

Trailer

Ecco il trailer del film Come un gatto in tangenziale, la commedia con Paola Cortellesi e Antonio Albanese in onda oggi – 4 febbraio 2021 – in prima serata su Canale 5.

Streaming e diretta tv

Dove vedere in tv il film Come un gatto in tangenziale? La pellicola va in onda su Canale 5 stasera, giovedì 4 febbraio 2021, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky. Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: Come un gatto in tangenziale è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet. Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Dove vedere Canale 5 in streaming

