Com’è soprannominata la Cadillac One, l’auto presidenziale Usa? | Domanda Milionario

Com’è soprannominata (soprannome) la Cadillac One, l’auto presidenziale Usa? La domanda è stata fatta nel corso della puntata di oggi, martedì 22 settembre 2020, del programma “Chi vuol essere milionario?”, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. Ma qual è la risposta alla domanda di Chi vuol essere milionario? La risposta è “la bestia”. Viene chiamata anche “First Car” e il suo nome in codice è “Stagecoach”. Il modello attuale è una Cadillac unica nel suo genere entrata in servizio il 24 settembre 2018. Per questioni di sicurezza non si sanno molti dettagli sul modello in uso e anche dei precedenti molto è tenuto nascosto: le auto dismesse vengono smantellate e distrutte con l’assistenza dei servizi segreti per impedire che i loro segreti siano noti a terzi.

Chi vuol essere milionario, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere Chi vuol essere milionario in tv e in live streaming? Il quiz di Gerry Scotti, come detto, va in onda oggi – 22 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre). Sarà possibile seguire le puntate anche in live streaming o in qualsiasi momento tramite la funzione on demand sulla piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

Leggi anche: 1. Enrico Remigio ha vinto un milione di euro a “Chi vuol essere milionario” / 2. Chi vuol essere milionario: torna su Canale 5 il quiz di Gerry Scotti / 3. Chi vuol essere milionario, Gerry Scotti furioso con un concorrente 18enne: “Ma com’è possibile?”

Potrebbero interessarti Quale malattia curò il dottor Huldschinsky grazie alle lampade UV | Domanda “Chi vuol essere milionario” Da cosa è stato ricavato il musée d’Orsay di Parigi? | Domanda Milionario Chi non ha ricevuto premio Nobel per la pace? | Domanda “Chi vuol essere milionario”