Colpo d’amore: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 18 aprile 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Colpo d’amore (The Love Punch), film del 2013, scritto e diretto da Joel Hopkins. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Richard e Kate Jones sono divorziati e hanno due figli, Sophie e Matt. Quando la compagnia di Richard viene venduta a Vincent Kruger, un imprenditore francese corrotto e senza scrupoli, questo fa sparire tutto il denaro della compagnia. Per riavere i propri soldi, la coppia – con l’aiuto di alcuni amici – decide di rubare il diamante del valore di 10 milioni di dollari che Vincent aveva intenzione di regalare alla sua fidanzata, Manon Fontane. L’impresa riesce e, dopo aver passato varie avventure insieme, Richard e Kate capiscono di amarsi ancora e prima di tornare alla loro vita di tutti i giorni decidono di fare un viaggio intorno al mondo.

Colpo d’amore: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Colpo d’amore, ma qual è il cast completo del film? Ecco l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Pierce Brosnan: Richard Jones

Emma Thompson: Kate Jones

Timothy Spall: Jerry

Tuppence Middleton: Sophie Jones

Celia Imrie: Penelope

Marisa Berenson: Catherine

Louise Bourgoin: Manon Fontane

Laurent Lafitte: Vincent Kruger

Patrice Cols: Garde

Tom Morton: Tim

Christopher Craig: Impiegato dell’Hotel Culco

Jack Wilkinson: Matt Jones

Adam Byron: Tyler

Streaming e tv

Dove vedere Colpo d’amore in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 18 aprile 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SkyGo.

