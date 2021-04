Codice Mercury: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, martedì 27 aprile 2021, su Sky Cinema Uno in prima serata dalle 21.15 va in onda il film Codice Mercury, thriller del 1998 diretto da Harold Becker, basato sul romanzo di Ryne Douglas Pearson Simple Simon. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Codice Mercury oggi su Sky Cinema Uno? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il codice Mercury è un codice militare segreto della NSA, con il quale viene garantita la sicurezza di tutti gli agenti statunitensi che operano all’estero e grazie al quale il tenente colonnello Nicholas Kudrow è riuscito a costruirsi una brillante carriera. Quando Simon Lynch, un bambino autistico di nove anni con una grande abilità per numeri e lettere, riesce a decifrare il codice, qualcuno in alto decide di eliminarlo. Dopo l’omicidio dei genitori e la scomparsa del bambino, ad Art Jeffries, deluso e amareggiato agente dell’FBI, vengono affidate le indagini. Dopo aver ritrovato Simon, per Art Jeffries inizia una corsa contro il tempo per salvare la vita del bambino, che qualcuno vuole eliminare a tutti i costi.

Codice Mercury: il cast del film

Tanti attori celebri nel cast di Codice Mercury, questa sera – 27 aprile 2021 – su Sky Cinema Uno dalle 21.15. Ecco tutti gli attori di questo thriller del 1998 e i relativi personaggi interpretati.

Bruce Willis: Art Jeffries

Alec Baldwin: Ten. Col. Nicholas Kudrow

Miko Hughes: Simon Lynch

Chi McBride: Thomas ‘Bizzi’ Jordan

Kim Dickens: Stacey Siebring

Bodhi Elfman: Leo

Carrie Preston: Emily

Peter Stormare: Stayes

John Carroll Lynch: Martin Lynch

Kevin Conway: Joe Lomax

Streaming e tv

Dove vedere Codice Mercury in diretta tv e live streaming? Il film va in onda oggi – martedì 27 aprile 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NOW.

Potrebbero interessarti Una pezza di Lundini, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 27 aprile su Rai 2 Fuori tema: anticipazioni e ospiti della puntata del 27 aprile dello show con Ale e Franz DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 27 aprile 2021 su La7