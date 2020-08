Codice 999: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 26 agosto 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Codice 999, film thriller-drammatico del 2016 diretto da John Hillcoat con Casey Affleck e Kate Winslet. Ma qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Gang di ex militari e poliziotti corrotti, addestrati al combattimento militare e senza scrupoli. La mafiosa russa Irina li tiene in pugno, Michael è il padre del figlio della sorella, e questa volta l’unico modo per accontentarla sembra essere quello di far scattare un codice 999, agente a terra. Solo uccidendo un poliziotto e sfruttando il richiamo di tutte le volanti sul luogo, Michael e i suoi avranno il tempo di andare a segno altrove. Se poi quell’agente è Chris, nuovo del reparto anti-gang e nipote del capo, ancora meglio. Ma qualcosa andrà storto, in maniera del tutto imprevedibile…

Codice 999: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Codice 999, ma qual è il cast completo del film in onda oggi su Italia 1? Ecco l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Casey Affleck: Chris Allen

Chiwetel Ejiofor: Michael Atwood

Anthony Mackie: Marcus Belmont

Aaron Paul: Gabe Welch

Woody Harrelson: sergente Jeffrey Allen

Kate Winslet: Irina Vlaslov

Norman Reedus: Russell Welch

Gal Gadot: Helena Vlaslov

Clifton Collins Jr.: Franco Rodriguez

Teresa Palmer: Michelle Allen

Michael K. Williams: Sweet Pea

Luis Da Silva: Luis Pinto

Michelle Ang: Trina Ling

Terence Rosemore: Joshua Parks

Michael Harding: Walter Sims

Labrandon Shead: sergente Sabo

Armando Alonzo: Emilio

Mary Rachel Dudley: patologa della polizia

Ian Casselberry: Gomez

E. Roger Mitchell: Smith

Jon Eyez: uomo Ispuk

Colonna sonora

La colonna sonora del film Codice 999 è stata composta da Atticus Ross insieme alla moglie Claudia Sarne, al fratello Leopold Ross, e a Bobby Krlic.

Streaming e tv

Dove vedere Codice 999 in tv e live streaming? Il thriller, come detto, va in onda oggi – 26 agosto 2020 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Superquark: anticipazioni, servizi, ospiti, sigla e streaming della puntata del 26 agosto Come sorelle: trama e cast dell’ottava e ultima puntata The Square: trama, cast e streaming del film