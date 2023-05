Closed Circuit: trama, cast e streaming del film su La7

Stasera, domenica 14 maggio 2023, alle ore 21,20 su La7 va in onda Closed Circuit, film del 2013 diretto da John Crowley, con protagonisti Eric Bana e Rebecca Hall. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la storia di una coppia di ex che viene messa alla prova quando deve collaborare con la squadra di avvocati della difesa in un processo per terrorismo. La coppia è interpretata da Eric Bana e Rebecca Hall. Dirige John Crowley, regista di Boy A, la pellicola che ha mostrato il talento del nuovo Spiderman, Andrew Garfield, mentre a sceneggiare il film c’è Steven Knight (La promessa dell’assassino).

Closed Circuit: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Closed Circuit, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Eric Bana: Martin Rose

Rebecca Hall: Claudia Simmons-Howe

Ciarán Hinds: Devlin

Julia Stiles: Joanna Reece

Isaac Hempstead Wright: Tom Rose

Denis Moschitto: Farroukh Erdogan

Hasancan Cifci: Emir Erdogan

Jim Broadbent: Procuratore generale

Riz Ahmed: Nazrul Sharma

Kenneth Cranham: Cameron Fischer

Barbora Bobuľová: Piccola

Anne-Marie Duff: Melissa Fairbright

Streaming e tv

Dove vedere Closed Circuit in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 14 maggio 2023 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.