Chi sono i figli di Claudio Cecchetto: Jody e Leonardo. Madre, anni, età, lavoro, carriera, fidanzata

Claudio Cecchetto è uno dei talent scout più importanti del mondo dello spettacolo. Negli anni infatti ha scoperto e lanciato artisti di primo piano come Amadeus e Fiorello. L’autore del Gioca joeur, ospite a Oggi è un altro giorno, ha due figli: Jody e Leonardo. Jody Cecchetto è un noto speaker di Rtl 102.5 e influencer. Il grande pubblico lo ha conosciuto quest’anno su Rai 1 in quanto era uno dei conduttori del Primafestival a Sanremo.

Jody Cecchetto è il nome d’arte di Jody Daniel Cecchetto. Nato a Milano il 7 giugno 1994, ha quindi un’età di 28 anni. Come il padre, sin da giovanissimo si appassiona di musica. Ha un fratello minore, Leonardo, di sei anni meno di lui. La madre è Maria Paola Danna. Il pubblico dei social media ha conosciuto Jody innanzitutto come gamer e in particolare streamer su Twitch.

Nel 2015 esordisce con un singolo dal titolo Sex Machine. Jody Cecchetto, nonostante la giovane età, ha fatto anche l’attore: Disney Plus lo ha infatti ingaggiato per un ruolo nella serie Alex & Co. Dal 2016 al 2017 ha fatto parte del cast di Maggie & Bianca Fashion Friends. Per la serie TV ha interpretato il ruolo di Andrew Moore per tre stagioni. Lo abbiamo visto anche recitare insieme all’attrice Miriam Leone nella serie TV Non uccidere.

Molto apprezzato anche come speaker, lo abbiamo ascoltato su Radio Zeta ed Rtl 102.5. Ha inoltre condotto, per ben tre anni, il programma RDS News. In tv Jody Cecchetto è stato uno dei protagonisti di Ready Music Play, programma TV in onda su Sky nel 2020, dove un gruppo di giovani tiktoker si sfidava cantando e ballando canzoni famose.

Amato su YouTube, su Instagram e su Tik Tok, è popolarissimo tra i giovani della Generazione Z. Speaker sempre più apprezzato, è stato scelto da Rtl per condurre l’edizione 2022 del Power Hits Estate all’Arena di Verona. Come detto quest’anno Jody Cecchetto è stato uno dei conduttori del Primafestival di Sanremo 2023.

Leonardo è il figlio più giovane di Claudio Cecchetto e Maria Paola Danna, nato nel 2000. Anche lui è appassionato di musica, in particolare di quella rap, e sogna di diventare un cantante di successo. A differenza del fratello maggiore, Leonardo non è ancora inserito a pieno nel mondo della musica e dello spettacolo.