Città segrete – Venezia, Corrado Augias torna su Rai 3: le anticipazioni

Questa sera, sabato 7 dicembre 2019, il terzo appuntamento della nuova stagione di Città segrete di Corrado Augias. Il giornalista e conduttore è giunto alla terza tappa del suo viaggio: Venezia, la perla dell’Adriatico.

Dopo il successo dello scorso anno, quando Augias ha mostrato al pubblico della rete di Viale Mazzini quattro gioielli come Parigi, Londra, Gerusalemme e Roma, il giornalista ha infatti deciso di fare rotta in altre quattro splendide città: Mosca, Vienna, Venezia e (nuovamente) Roma.

I telespettatori verranno proiettati in un viaggio ricco di spunti, con storie e personaggi diversi, luoghi indimenticabili e misteriosi: piazze, monumenti, opere d’arte, palazzi ed enigmi, tutti raccontati con l’inconfondibile stile della narrazione di Corrado Augias.

In attesa della messa in onda del programma, prevista per stasera alle 21:45 su Rai 3, vediamo le anticipazioni di Città segrete – Venezia.

Città segrete – Venezia, le anticipazioni della puntata di stasera

Nel suo programma, ogni puntata, Corrado Augias basa il racconto su un personaggio o una vicenda legata alla città in cui si trova: un filo conduttore che permette al narratore di raccontare i più grandi segreti di una città, anche saltando da un’epoca all’altra.

Città segrete, gli altri appuntamenti

Come già anticipato, sono ben quattro gli appuntamenti su Rai 3 con Città segrete di Corrado Augias. Dopo la prima puntata dedicata a Mosca, infatti, il giornalista ha preso la rotta di Vienna e Venezia. L’ultimo appuntamento sarà infine nella città eterna, Roma.

A Vienna si è passati da Beethoven a Hitler, da Freud a Niki Lauda. A Venezia da Casanova a Tiziano, da Raul Gardini fino allo storico concerto dei Pink Floyd in laguna. A Roma Augias farà rivivere ai telespettatori le mille storie della capitale: da Marco Aurelio alla Repubblica romana, fino al rastrellamento del ghetto.

