Circuito chiuso: trama, cast e streaming del film su La7

Stasera, lunedì 31 luglio 2023, alle ore 21,20 su La7 va in onda Circuito chiuso, film del 2012 scritto e diretto da Giorgio Amato, e tratto dall’omonimo romanzo, scritto anch’esso da Amato. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Francesca Pardi, 23 anni di Roma, il 14 aprile 2010 sparisce nel nulla. Dopo mesi di inutili ricerche, due suoi amici, Claudia e Daniele, decidono di indagare sul caso, e scoprono, nella cronologia del computer della ragazza, che il giorno della scomparsa Francesca ha risposto a un annuncio on line, di un tale David De Santis, per un lavoro da colf.

I due ragazzi si convincono che l’uomo sia responsabile della sparizione. Così decidono di installare delle videocamere a circuito chiuso all’interno dell’abitazione di De Santis, con lo scopo di scoprire se è veramente coinvolto nel rapimento di Francesca.

E i Carabinieri scopriranno che i giovani hanno pienamente ragione, trovando tracce di sangue e indizi nell’abitazione. Ma lo psicopatico, stupratore e serial killer, oltre a lasciare sbadatamente alcune tracce, sparirà all’aeroporto, e di lui non si saprà più niente. Entrerà nella cronaca col nome di “mostro di Torre Gaia”.

Circuito chiuso: il cast

Abbiamo visto la trama di Circuito chiuso, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Stefano Fregni: David De Santis

Francesca Cuttica: Claudia

Guglielmo Favilla: Daniele

Gaia Insenga: Nadia

Lucia Bodenizza: Pamela

Giorgio Amato: Carabiniere

Marco Fagnocchi: Carabiniere 2

Vito Picchinenna: Proprietario di casa

Streaming e tv

Dove vedere Circuito chiuso in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 31 luglio 2023 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.